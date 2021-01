Actualidade

A economia de Angola registou a primeira melhoria no PIB desde o início da pandemia, com um aumento de 2,7% em cadeia no terceiro trimestre, mas mantém uma queda de 5,8% face ao período homólogo, segundo o INE.

"O Produto Interno Bruto (PIB) em volume encadeado do terceiro trimestre de 2020 em comparação ao terceiro trimestre do ano anterior, ajustado sazonalmente, registou uma queda de 5,8%, e em comparação com o trimestre anterior registou um crescimento de 2,7%", lê-se na nota divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas de Angola.

Apesar da melhoria relativamente ao trimestre anterior, a economia de Angola continua em contração, dado que registou uma variação negativa face ao crescimento do trimestre homólogo de 2019, e vai a caminho de uma contração de 5% em 2020 se a média se mantiver de outubro a dezembro, cujos dados ainda não estão disponíveis.