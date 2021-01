Navalny

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou hoje a detenção do opositor russo Alexei Navalny no domingo, aquando da sua chegada a Moscovo, exigindo a sua libertação imediata e "a sua segurança".

"Condeno a detenção de Alexei Navalny ontem [domingo] pelas autoridades russas aquando do seu regresso à Rússia. As autoridades russas devem libertá-lo imediatamente e garantir a sua segurança", apela a líder do executivo comunitário numa declaração hoje divulgada.

Vincando que a Comissão Europeia vai "acompanhar a situação de perto", Ursula von der Leyen sublinha que "a detenção de opositores políticos é contra os compromissos internacionais da Rússia".