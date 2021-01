Navalny

A Rússia disse hoje que as críticas do Ocidente à detenção do líder da oposição russa, Alexei Navalny, "visam desviar a atenção" dos seus próprios problemas internos e da "crise do modelo liberal".

Os serviços prisionais russos (FSIN) detiveram, no domingo, o opositor russo Alexei Navalny à chegada a Moscovo, acusando-o de ter violado os termos de uma pena de prisão suspensa a que foi condenado em 2014 e que foi declarada ilegal pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Num comunicado, o FSIN informou que Navalny, que regressava à Rússia após vários meses em convalescença na Alemanha devido a um alegado envenenamento com um agente neurotóxico, "permanecerá detido até decisão do tribunal" sobre o seu caso.