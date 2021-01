EDP

António Mexia, "estrela" da gestão mais bem paga do país, deixa a liderança da EDP envolto num processo de corrupção, após 14 anos de um reinado marcado pela transformação da elétrica numa das maiores empresas de energia renovável do mundo.

Desde jovem que António Mexia, atualmente com 63 anos, começou a dar nas vistas, tendo sido um dos rostos do movimento Compromisso Portugal, de marca ideológica liberal, criado em 2004 por um grupo de gestores nos seus quarenta anos, que incluía António Carrapatoso, Filipe de Botton e Alexandre Relvas, para mostrarem que tinham ideias e propostas para reformar a economia do país.

Antes disso, António Mexia tinha trabalhado, entre 1990 e 1998, no setor da banca, no BES Investimento, passando, depois, a estar ligado à direção de empresas de energia.