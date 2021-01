Covid-19

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) considera "uma tragédia" o impedimento ao funcionamento do setor durante o novo confinamento, defendendo a possibilidade de realização de visitas por marcação prévia.

"Não há nenhum motivo para não permitir que as empresas de mediação imobiliária continuem a fazer o seu trabalho. Podemos ter a porta fechada e funcionar com marcação, garantindo, como temos feito até agora, o cumprimento de todas as regras de higiene e segurança", sustenta o presidente da APEMIP citado num comunicado divulgado hoje pela associação.

Assegurando que "o setor está absolutamente solidário com as ações do Governo para tentar travar a pandemia" e "compreende a necessidade de um novo confinamento", Luís Lima defende, contudo, que "o acesso à habitação é também essencial aos cidadãos e à sobrevivência do imobiliário", apelando ao executivo que faça uma "revisão das exceções existentes para o enquadramento das atividades imobiliárias".