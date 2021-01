Actualidade

A Rússia aguarda "propostas concretas" do novo Governo dos Estados Unidos, que Joe Biden vai assumir na quarta-feira, para estender o tratado de desarmamento nuclear New START, que expira em 05 de fevereiro.

"Aguardamos propostas concretas. A nossa posição (a favor da prorrogação) é bem conhecida", disse o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, na sua tradicional conferência de imprensa.

Lavrov sublinhou que a situação atual do controlo de armas é "totalmente anormal", uma vez que apenas o New START permanece em vigor, referindo ainda que a Rússia está ciente das intenções de Joe Biden de retomar o diálogo e tentar chegar a um acordo sobre a extensão do tratado.