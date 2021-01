Actualidade

O emprego entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) subiu 1,9 pontos percentuais no terceiro trimestre de 2020, mas permaneceu 2,5 pontos percentuais abaixo do nível pré-pandemia.

A taxa de emprego na média dos países da OCDE - a percentagem da população em idade ativa com emprego - subiu para 66,7%, depois da quebra de 4,4% no segundo trimestre devido às medidas de contenção adotadas no âmbito da pandemia Covid-19.

A percentagem permanece, no entanto, 2,5 pontos percentuais abaixo do primeiro trimestre de 2020, sinaliza a organização em comunicado.