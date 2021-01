Taça da Liga

João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga, é o árbitro do jogo de terça-feira da meia-final da Taça da Liga entre Sporting e FC Porto (19:45), informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

João Pinheiro, de 33 anos, terá como árbitros assistentes no clássico a disputar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, Tiago Costa e Nuno Eiras. Manuel Oliveira será o quarto árbitro, e no videoárbitro (VAR) estará Vítor Ferreira.

A FPF informou também hoje que na outra meia-final, entre Sporting de Braga e Benfica, agendada para quarta-feira (19:45) no mesmo local, estará o árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.