Navalny

O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos exigiu hoje a "libertação imediata" do opositor russo Alexei Navalny, detido no domingo quando regressou à Rússia, admitindo estar "profundamente perturbado" com a situação.

"Estamos profundamente perturbados com a detenção de Alexei Navalny e pedimos a sua libertação imediata e o respeito pelos seus direitos no devido processo, de acordo com o Estado de direito", segundo o alto-comissariado, liderado por Michelle Bachelet, numa mensagem divulgada no Twitter.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou a detenção de Navalny, exigindo a sua libertação imediata.