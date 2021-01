Navalny

O grupo do Partido Popular Europeu (PPE) no Parlamento Europeu (PE) apelou hoje à revisão das sanções à Rússia, após a detenção "inaceitável" do opositor político Alexei Navalny, no domingo, à sua chega a Moscovo.

"À luz da detenção de ontem [domingo] à noite, deve ser considerada uma revisão das sanções" adotadas contra funcionários russos aquando do envenenamento de Nalvany, em agosto de 2020, salientou, em comunicado, a vice-presidente do PPE, Sandra Kalniete.

"Recordamos, neste contexto, que desde dezembro, a UE tem o instrumento do Regime Global de Sanções aos Direitos Humanos, a chamada Lei Magnitsky europeia, e não hesitará em utilizá-lo se necessário", acrescentou, destacando que o PPE (que integra os eurodeputados do PSD e o do CDS) "irá acompanhar de perto a evolução da situação na sequência da detenção de Alexei Navalny e subsequentes processos judiciais, bem como o seu bem-estar, pelo qual as autoridades russas são agora as únicas responsáveis.