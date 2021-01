Actualidade

O líder da oposição no Uganda, Bobi Wine, classificou hoje as eleições da passada quinta-feira como "as mais fraudulentas da história" do país, apelando aos ugandeses e à comunidade internacional para rejeitarem a vitória do Presidente Yoweri Museveni.

"O general Museveni assumiu o controlo destas eleições. Os números que as autoridades estão a divulgar não são reais", disse o candidato presidencial pela Plataforma de Unidade Nacional (NUP), numa declaração telefónica à agência Efe a partir da sua casa, onde permanece bloqueado.

Os resultados das presidenciais no Uganda divulgados pela Comissão Eleitoral do país no sábado passado garantem o sexto mandato ao Presidente Museveni, no poder desde 1986, com 58,64% dos votos contabilizados, tendo Robert Kyagulanyi, o nome verdadeiro de Bobi Wine, músico popular no país e deputado desde 2017, registado 34,83% dos sufrágios.