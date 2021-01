Covid-19

O Governo são-tomense prorrogou hoje por mais 15 dias o estado de calamidade em São Tomé, propondo ao Presidente da República para decretar o Estado de Emergência para a ilha do Príncipe.

Em comunicado hoje divulgado, o executivo anunciou o endurecimento das medidas de restrição na circulação dos cidadãos, para combater a propagação da Covid-19.

Entre as novas medidas adotadas pelo executivo, constam a suspensão das aulas do ensino noturno nos estabelecimentos escolar públicos e privados e a redução do horário de funcionamento dos serviços públicos para período único que passa a iniciar as 07horas e encerrar as 13 horas.