Covid-19

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse hoje esperar que o Conselho de Ministros "seja claro" sobre o confinamento e encerramentos, face à covid-19, e defendeu que "todos os cuidados de Saúde" fiquem sob alçada do SNS.

"Espero que este Conselho de Ministros seja claro sobre instruções de confinamento e de encerramento", afirmou Catarina Martins, em Évora, após reunir-se com a direção do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central.

Questionada pelos jornalistas sobre o Conselho de Ministros extraordinário de hoje, a dirigente do BE frisou também esperar que, da reunião, saiam orientações para "colocar todos os cuidados de Saúde, incluindo social e privado, sob a alçada do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".