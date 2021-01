Navalny

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) juntou-se hoje aos apelos internacionais para exigir libertação imediata do opositor russo Alexei Navalny, detido no domingo aquando da sua chegada a Moscovo, lembrando a Rússia dos seus "compromissos internacionais".

"Junto-me aos apelos internacionais para a libertação imediata de Alexei Navalny", reage o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, numa publicação na rede social Twitter.

Para o líder da aliança transatlântica, "os responsáveis pela tentativa de o assassinar, utilizando uma arma química proibida, devem ser levados à justiça".