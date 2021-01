Covid-19

O presidente da direção do Teatro Escola Velha de Gouveia, no distrito da Guarda, defendeu hoje a criação de uma rede cultural para ultrapassar dificuldades do setor devido à pandemia causada pela covid-19.

"Vivemos numa sociedade onde a cultura e as associações culturais dependem de todos. Ninguém está na cultura sozinho e sozinho ninguém faz cultura, e é por isso que precisamos de uma verdadeira rede, de uma teia entrelaçada, onde todos seguram todos, e, por isso, somos mais fortes", refere Carlos Bernardo numa carta aberta hoje divulgada, com o título "A Cultura Chora".

Na missiva enviada à agência Lusa, o dirigente do Teatro Escola Velha de Gouveia, propõe, como uma das soluções possíveis para o setor cultural da região, "a construção de uma rede unificadora e construtiva, orientada para o bem e para o crescimento de todos os que a integrem".