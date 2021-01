Covid-19

O Ministério da Saúde do Brasil cedeu à pressão dos governadores regionais e antecipou para hoje o início da vacinação contra o novo coronavírus, que estava inicialmente marcada para quarta-feira, anunciou o ministro da pasta, Eduardo Pazuello.

"Acho que podemos começar hoje [segunda-feira] a partir das 17:00 [20:00 em Lisboa], até o final da tarde", declarou Pazuello em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, durante o ato de início da distribuição de seis milhões de doses da vacina 'CoronaVac', cujo uso de emergência foi aprovado pelo regulador no domingo.

Com a presença de vários governadores, que insistiram no início imediato da vacinação, que já começou no estado de São Paulo, o governo central mudou mais uma vez os planos, depois de ter anunciado o arranque do processo para a próxima quarta-feira.