Covid-19

Portugal é hoje o país do mundo com maior número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus por milhão de habitantes, de acordo com vários 'sites' que fazem o acompanhamento estatístico da pandemia da covid-19.

Com algumas variações, o país é o único no mundo com mais de mil casos por milhão de habitantes na média dos últimos sete dias, segundo o 'site' Our World in Data (1.018 casos), da Universidade de Oxford, e o português Eyedata (1.014 casos), com dados atualizados no domingo.

Em termos de casos totais por milhão de habitantes, Portugal surge em 20.º lugar com 53,9 numa lista em que os pequenos territórios como Andorra, Montenegro ou San Marino surgem à cabeça, antes de o primeiro país de grande dimensão, os Estados Unidos, que figura em sexto lugar, com 72,3 casos por milhão.