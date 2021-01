UE/Presidência

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia reconheceu hoje que "falta ainda bastante debate" sobre os certificados de vacinas contra a covid-19, para dar resposta a todas as questões levantadas pelos Estados-membros e prevenir tratamentos desiguais.

A opinião foi hoje expressa pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, no final de uma videoconferência informal de ministros dos Assuntos Europeus, que conduziu desde Bruxelas, e que teve como principal ponto em agenda uma discussão sobre a coordenação na resposta europeia à pandemia da covid-19, para preparar a cimeira 'virtual' de líderes de UE na próxima quinta-feira.

Na conferência de imprensa no final da primeira reunião ministerial sob a presidência portuguesa neste primeiro semestre do ano, na sede do Conselho, em Bruxelas, Ana Paula Zacarias explicou que esta reunião foi agendada precisamente para os 27 poderem "ter mais informação para passar" aos chefes de Estado e de Governo, de modo a que estes "possam ter uma discussão verdadeiramente informada no dia 21" sobre a resposta à atual "situação muito difícil" da pandemia na Europa.