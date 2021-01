Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse hoje à Lusa que Angola não precisa de reestruturar a dívida este ano, salientando as poupanças que conseguiu com o alívio da dívida e o acordo com os chineses.

"A recente reestruturação com alguns grandes credores e a Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) gerou poupanças e diminuiu as necessidades de financiamento a médio prazo", disse o porta-voz do FMI em entrevista à Lusa, argumentando que a dívida é sustentável.

"Nós avaliamos a dívida de Angola como sustentável sem mais reestruturações e esperamos que se mantenha sustentável ao longo do médio prazo", acrescentou o porta-voz do Fundo em entrevista à Lusa antecipando algumas das recomendações do relatório completo da quarta avaliação ao programa de assistência financeira, que na semana passada foi aprovado e permitiu o desembolso de mais 487,5 milhões de dólares, pouco mais de 410 milhões de euros, e que será divulgado em breve.