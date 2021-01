Covid-19

A seleção de andebol de Cabo Verde retirou-se do Mundial de 2021, após já ter faltado ao jogo com a Alemanha, no domingo, devido à existência de vários casos positivos ao novo coronavírus, anunciou hoje a federação internacional.

"Cabo Verde informou, oficialmente, a Federação Internacional de Andebol (IHF) que desiste do evento. A IHF aceitou a desistência, que salvaguarda a saúde de todos os participantes do Mundial", indicou o organismo regulador da modalidade, em comunicado.

A IHF anunciou no domingo o cancelamento do jogo entre Alemanha e Cabo Verde, que disputava pela primeira vez o campeonato do mundo, uma vez que a seleção africana não dispunha do número mínimo de 10 jogadores para iniciar o encontro, depois de ter perdido na estreia, com a Hungria, por 34-27.