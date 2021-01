Covid-19

O número de concelhos em risco extremo devido ao número de casos de covid-19 quase triplicou nos primeiros 12 dias de janeiro, passando de 57 para 155, segundo a análise hoje divulgada sobre a incidência cumulativa.

Segundo o boletim epidemiológicos da Direção-Geral da Saúde (DGS), 155 concelhos registaram uma taxa de incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 30 de dezembro de 2020 e 12 de janeiro.

No último relatório da DGS, com dados relativos ao período entre 23 de dezembro e 05 de janeiro, havia 57 concelhos com incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes.