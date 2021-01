Covid-19

O setor da beleza, cosmética e cuidados pessoais contesta o encerramento dos respetivos estabelecimentos decretado no âmbito do novo confinamento, avisando que a atividade está já "fragilizada" pelo anterior fecho e mais de metade das empresas poderão encerrar.

"Caso se verifique o que o Sr. Presidente da República disse, que a pandemia só estará estabilizada no final do primeiro trimestre, dando a entender que o confinamento poderá ir até essa data", é desde já possível antecipar "o encerramento de mais de 50% dos estabelecimentos do setor, que assenta numa economia fragmentada e duplamente fragilizada pelo anterior confinamento (do qual não conseguiu recuperar) e pelas regras de funcionamento que lhe foram impostas", lê-se numa carta enviada por sete associações e clubes ao ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

Na missiva, os subscritores dizem a Pedro Siza Vieira que "o sacrifício que lhes está a ser exigido é completamente desproporcional à eficácia que pretendem retirar do confinamento".