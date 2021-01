Taça da Liga

O treinador do FC Porto considerou hoje que não estão reunidas "as condições ideais" para disputar a meia-final da Taça da Liga de futebol, frente ao Sporting, esta terça-feira, aludindo aos casos de covid-19 que afetam as duas equipas.

Sérgio Conceição lamentou que para este jogo tenha as suas opções limitadas com as ausências de Otávio, Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson, todos infetados com novo o coravírus, mas também apontou que "parar não é solução".

"A partida fica condicionada a partir do momento em que as duas equipas não estão completas. Quando tenho todo o grupo à disposição, não tenho problemas, mas com tantas limitações desta terrível pandemia fica complicado. Não são as condições ideais para se jogar uma meia-final Taça da Liga, mas temos de aceitar e ir à luta", desabafou.