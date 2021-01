Actualidade

O Banco Nacional de Angola revogou hoje a licença do Banco Kwanza Investimento (BKI), por insuficiência de fundos próprios regulamentares, avisando os clientes da instituição que terão até 31 de janeiro para fazer levantamentos e transferir os seus saldos.

O anúncio surge dias depois de o BKI ter realizado uma realização da assembleia-geral para concretizar a dissolução da sociedade e nomear uma comissão liquidatária.

Segundo a informação divulgada no site do regulador angolano, a decisão foi tomada hoje, em reunião extraordinária do Conselho de Administração.