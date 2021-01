Covid-19

O Hospital de Campanha do Fontelo, em Viseu, recebe hoje os primeiros doentes de covid-19, que são transferidos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), disse à agência Lusa fonte hospitalar.

"O pavilhão do Fontelo está pronto e recebe hoje os primeiros doentes. Serão dois, no máximo três, a serem transferidos para lá do CHTV", adiantou a mesma fonte à agência Lusa.

A administração do CHTV tinha anunciado na quinta-feira que iria ativar hoje o Hospital de Campanha do Fontelo, instalado num pavilhão desportivo pelo município viseense e sob a responsabilidade da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro desde novembro de 2020.