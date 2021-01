Presidenciais

O candidato presidencial do Chega acusou hoje o seu concorrente e atual chefe de Estado de cobardia por preferir a extrema-esquerda aos partidos de direita, pedindo a intervenção do presidente do PSD, Rui Rio.

André Ventura referia-se ao facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter assumido hoje, num debate a seis promovido pelas principais rádios portuguesas, que exigirá um acordo por escrito no caso de se proporcionar um futuro Governo ou acordo de incidência parlamentar com a participação do partido da extrema-direita parlamentar.

O líder nacional-populista instou ainda o líder social-democrata, Rui Rio, a tomar uma posição sobre o assunto "ainda esta tarde", uma vez que Marcelo não exigiu o mesmo tipo de formalidade à denominada "geringonça" em 2015 (PS, BE, PCP e "Os Verdes"), num comício em tempo de confinamento, que juntou cerca de 50 pessoas num restaurante em frente à praia do Coral, Viana do Castelo.