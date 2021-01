Covid-19

O presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil de Santarém pediu hoje ao Governo para que tome medidas "musculadas", como a decisão de encerrar as escolas, porque a subida de casos da covid-19 é "dramática".

O também presidente da Câmara Municipal do Sardoal, Miguel Borges, disse à Lusa que, "ao contrário do que é transmitido", os surtos nas escolas estão a aumentar, havendo atualmente, no distrito de Santarém, 126 turmas em regime não presencial devido a infeções pelo novo coronavírus.