Actualidade

O presidente do conselho de administração do Arsenal do Alfeite, José Miguel Antunes Fernandes, demitiu-se por "motivos pessoais" e vai ser substituído por José Luís Serra Rodrigues, foi hoje anunciado.

Em comunicado divulgado, a IdD -- Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais dá conta de que Antunes Fernandes "renunciou hoje ao seu mandato, por motivos pessoais".

"Dentro da atual equipa de gestão, o vogal José Luís Serra Rodrigues assume de imediato as funções de presidente, decisão a confirmar em assembleia geral, quando se proceder ao completar da equipa", acrescenta a nota.