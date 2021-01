Covid-19

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) defendeu hoje que o país não tem capacidade para indemnizar as empresas pelos prejuízos causados pelo confinamento, tendo em conta que os recursos dos contribuintes estão sobrecarregados pelos impostos.

"Portugal não conseguiu acumular recursos dos contribuintes como outros países [...]. Com os recursos que são dos contribuintes sobrecarregados pelos impostos, não temos capacidade para indemnizar as empresas pelos prejuízos causados pelo confinamento", afirmou o vice-presidente da CIP, Rafael Campos Pereira, durante a apresentação 'online' de um estudo, desenvolvido em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE.

Apesar de admitir que, perante a atual situação pandémica, são necessárias medidas para reduzir o risco de contágio, este responsável notou que "não há saúde sem economia, nem economia sem saúde".