Presidenciais

A candidata presidencial apoiada pelo BE, Marisa Matias, acusou hoje a Presidência da República de ter subestimado as novas vagas da pandemia, considerando que todos os órgãos de soberania têm de assumir as suas responsabilidades.

No nono dia de campanha, e depois de passar a manhã no debate em simultâneo da TSF, RR e Antena 1, a caravana de Marisa Matias voltou ao Cinema São Jorge - local onde tinha estado no primeiro comício virtual do período oficial de campanha -, a uma sala vazia na qual se encontrou com dois trabalhadores do setor da cultura afetados pela pandemia, com o objetivo de reclamar mais apoios para estas pessoas.

"Houve uma má preparação por parte do Governo em relação à segunda e à terceira vaga e também a Presidência da República no sentido em que subestimou esta segunda e esta terceira vaga", reiterou, quando confrontada com as suas declarações do dia anterior, nas quais apontou falhas nesta preparação por parte das autoridades e dos poderes públicos .