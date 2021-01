Actualidade

Uma equipa internacional de astrofísicos, incluindo o português José Afonso, descobriu duas novas radiogaláxias gigantes, galáxias que emitem ondas rádio colossais e consideradas os "maiores objetos individuais" do Universo, foi hoje anunciado.

As duas galáxias são 60 vezes maiores do que a Via Láctea, galáxia onde se situa o Sistema Solar, e estão a 3,8 e 2,1 mil milhões de anos-luz da Terra.

"O estudo reforça a hipótese de que, se forem mais comuns, são de facto radiogaláxias antigas, cujos jatos (de emissões) puderam crescer durante centenas de milhões de anos", refere em comunicado o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), cujo coordenador, José Afonso, participou na análise dos dados recolhidos pelo radiotelescópio MeerKAT, na África do Sul.