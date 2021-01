Covid-19

As universidades séniores, os centros de dia e de convívio vão ficar encerradas no âmbito das novas medidas de confinamento, anunciou hoje o primeiro-ministro António Costa.

"São encerradas as Universidades Sénior, os centros de dia e de convívio", disse António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros extraordinário realizada hoje para rever as restrições para controlar a pandemia e que foram aprovadas na passada na quinta-feira.