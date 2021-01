Covid-19

Os testes à covid-19 realizados no sábado a 247 alunos de 10 turmas de um agrupamento de escolas de Silves detetaram cinco casos positivos e dois inconclusivos, revelou hoje a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

"Das 247 amostras colhidas, onde estão incluídas crianças de uma turma de ensino pré-escolar, resultaram cinco casos positivos e dois inconclusivos (que vão repetir o teste)", adiantou à agência Lusa a autoridade regional de saúde, que decidiu avançar com a testagem após um professor ter recebido um resultado positivo à covid-19.

Fonte do gabinete de comunicação da Câmara de Silves, no distrito de Faro, indicou hoje à agência Lusa que "não se tratou de um surto" e que, "quando se soube que o resultado do teste era positivo" e o professor estava infetado, foi tomada "uma atitude proativa" pelo agrupamento de escolas, a proteção civil, a autarquia e a delegada regional de saúde para serem realizados testes aos alunos.