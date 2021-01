Covid-19

Os futebolistas Nuno Mendes e Sporar, que falharam na sexta-feira o jogo com o Rio Ave, da I Liga, devido ao novo coronavírus, "foram falsos positivos", comunicou hoje o diretor do departamento clínico do Sporting, João Pedro Araújo.

O defesa português e o avançado esloveno realizaram um teste PCR com resultado positivo na quarta-feira, antes do duelo da 14.ª jornada (1-1), mas dois testes efetuados "em laboratórios distintos", nos dois dias seguintes, foram negativos.

"Em concordância com o quadro clínico dos atletas, sempre totalmente assintomáticos, e no qual não foi possível concluir o foco de contágio, pode concluir-se que os resultados foram falsos positivos", indicou o médico do Sporting, antes da conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o FC Porto, de terça-feira, para a Taça da Liga.