Moçambique/Ataques

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português estará entre terça e quinta-feira em Moçambique, chefiando uma missão da União Europeia, após o pedido de cooperação de Maputo face à violência armada em Cabo Delgado, confirmou o Governo.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou que Augusto Santos Silva se desloca a Maputo de 19 a 21 de janeiro, "em representação do alto representante [da União Europeia para a Política Externa]/vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, para contactos políticos de alto nível com as autoridades moçambicanas".

"Esta deslocação surge na sequência do pedido de reforço da cooperação que Moçambique dirigiu à União Europeia, em setembro passado, relativo à situação de segurança na província de Cabo Delgado", referiu a mesma nota do Palácio das Necessidades.