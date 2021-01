Presidenciais

O candidato presidencial Tiago Mayan Gonçalves disse hoje que o Governo "só sabe gerir o momento" e "fá-lo mal", em reação às novas medidas de combate à covid-19 anunciadas, e considerou "inaceitável" imputar responsabilidades aos cidadãos.

O primeiro-ministro anunciou hoje um conjunto de "clarificações" a algumas normas decretadas há cinco dias pelo Governo relativas a restrições à circulação de pessoas, mas também um alargamento do âmbito de medidas de combate à covid-19.

"O que isso demonstra, em primeiro lugar, é que este Governo só sabe gerir o momento e fá-lo mal", afirmou o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), após um encontro 'online', a partir de Lisboa, com empresários do Algarve, ligados ao setor do turismo e restauração