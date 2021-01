5G

O terceiro dia da licitação principal do leilão 5G contou com cinco rondas e os operadores fizeram propostas de cerca de 189 milhões de euros, de acordo dados divulgados hoje no 'site' do regulador Anacom.

A licitação principal inclui os operadores Altice Portugal (Meo), Nos, Vodafone Portugal e também a Dense Air e visa a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz, depois de uma primeira fase exclusiva para novos entrantes.

No terceiro dia de licitação principal "tiveram lugar cinco rondas", refere a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).