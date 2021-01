Taça da Liga

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirmou hoje que a equipa continua "muito empenhada e concentrada", em vésperas do jogo com o FC Porto, das meias-finais da Taça da Liga de futebol, apesar de dois resultados negativos.

No penúltimo jogo, os 'leões' perderam por 2-0 no reduto do Marítimo, falhando os quartos de final da Taça de Portugal, e, na sexta-feira, empataram 1-1 na receção ao Rio Ave, para a 14.ª jornada da I Liga portuguesa.

"Foram dois resultados que não estávamos habituados. Encontrei a equipa muito empenhada e concentrada. Não encontrei a mesma alegria, o que é bom sinal, mas nada desconfiada. Continua a acreditar no processo, muito confiante, a preparar um jogo importante", realçou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao 'clássico'.