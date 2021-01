Actualidade

As alterações climáticas deverão mudar a posição do cinturão de chuva tropical do planeta, situado numa faixa estreita perto do equador, o que pode ameaçar a segurança alimentar de milhares de milhões de pessoas, segundo um estudo universitário.

A diferença, indica a investigação da Universidade da Califórnia, em Irvine, Estados Unidos, vai sentir-se até 2100 e vai ter também impacto na biodiversidade.

Segundo o estudo, publicado hoje na revista científica "Nature Climate Change", a equipa, que junta engenheiros ambientais, cientistas e especialistas em dados, nem todas as partes dos trópicos vão ser afetadas da mesma forma, com a faixa de chuva a deslocar-se para norte em partes do hemisfério oriental e para sul em áreas do hemisfério ocidental.