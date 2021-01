Presidenciais

O candidato presidencial João Ferreira disse hoje compreender o reforço de medidas anunciado pelo Governo para conter a pandemia, mas defendeu a necessidade de aumentar a proteção nos locais de trabalho, habitações, equipamentos e serviços públicos e lares.

"As medidas que foram agora anunciadas são medidas que compreendo em face do que são informações que o Governo terá, de que eu não disponho, cuja necessidade compreendo", afirmou aos jornalistas à margem de uma sessão pública na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

No entanto, o candidato comunista considera que continua a ser necessário "um reforço de medidas de emergência no que toca à proteção de locais de trabalho, onde os trabalhadores não pararam, no que toca à proteção mesmo de habitações, onde isso seja necessário, equipamentos de uso coletivo, lares e serviços públicos".