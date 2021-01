Itália

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, obteve hoje a confiança dos deputados para se manter no governo, depois da demissão de duas ministras do partido Itália Viva (IV) ter aberto uma crise política, deixando o governante sem maioria no Senado.

No total, 321 deputados dos 316 necessários para obter a maioria apoiaram o executivo de Conte, mais concretamente os do Movimento 5 Estrelas (M5E/antissistema), do Partido Democrático (PD/social-democrata), do partido de esquerda Livres e Iguais e do grupo misto.

Na votação, abstiveram-se 27 deputados, na sua maioria do partido liberal Itália Viva, e 259 dos partidos de direita Liga, Irmãos de Itália e Força Itália votaram contra.