O Sporting acusou segunda-feira o FC Porto de estar a "pressionar, de forma absolutamente inaceitável, as autoridades da Saúde e a Liga" para que Nuno Mendes e Sporar falhem hoje as meias-finais da Taça da Liga de futebol.

"A FC Porto SAD, fingindo não perceber o óbvio, entretém-se a pressionar, de forma absolutamente inaceitável, as autoridades da Saúde e a Liga de Portugal", avançou, em comunicado, a SAD do Sporting, confirmando a presença dos dois jogadores e pedindo que o comunicado do FC Porto "pela sua gravidade, seja devidamente analisado e punido pelos órgãos jurisdicionais competentes".

Os 'dragões' acusaram, em comunicado, o Sporting da intenção de "cometer um atentado à saúde pública", com a utilização dos futebolistas Nuno Mendes e Sporar no 'clássico' das meias-finais da Taça da Liga, e ameaçaram mesmo "repensar a participação na 'final four'" se as autoridades não fizerem cumprir a lei.