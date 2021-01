Covid-19

O presidente cessante dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou na segunda-feira a reabertura do espaço aéreo para a União Europeia, Reino Unido e Brasil a partir de 26 de janeiro, de acordo com uma ordem executiva.

Com ordem de reabertura das fronteiras, Trump levanta a proibição de entradas no país aplicada em 2020, no âmbito da pandemia da covid-19.

A data escolhida pelo presidente republicano coincide com a entrada em vigor da exigência de um teste negativo de covid-19 para todos os passageiros aéreos internacionais, incluindo cidadãos norte-americanos, com destino aos Estados Unidos da América, anunciada pelos Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).