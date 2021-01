Covid-19

A Igreja Católica timorense decidiu manter algumas restrições na realização de atos religiosos, com a Diocese de Maliana a manter mesmo a suspensão na realização de missas, como medida preventiva da covid-19.

As regras foram definidas pelas dioceses de Maliana e Díli apesar de, desde o fim de semana, o Governo ter autorizado sem qualquer impedimento a realização de celebrações religiosas, que estiveram suspensas desde o início do ano.

As regras mais apertadas foram aplicadas pelo bispo da Diocese de Maliana, Norberto do Amaral que decidiu manter a suspensão da realização de missas na região, especialmente devido à crescente preocupação sobre o aumento de casos na metade indonésia da ilha, nomeadamente na zona de Atambua, próximo da fronteira com Timor-Leste.