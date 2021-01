Actualidade

Portugal continental vai ser afetado a partir da tarde de hoje e até quarta-feira por vento e precipitação fortes e agitação marítima associadas à passagem da depressão Gaetan, disse à Lusa a meteorologista Patrícia Gomes.

A especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que duas depressões (a Christoph e a Gaetan) no Atlântico Norte vão influenciar o estado do tempo nas ilhas britânicas e na Península Ibérica.

"A depressão Christoph foi nomeada pelo serviço meteorológico do Reino Unido na segunda-feira e irá afetar as ilhas Britânicas a partir de hoje, originando valores elevados de precipitação naquela zona", disse.