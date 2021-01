Actualidade

Doenças infecciosas e problemas de subsistência são as ameaças mais imediatas que inquietam líderes económicos e políticos, um resultado da pandemia covid-19, de acordo com relatório anual sobre riscos globais do Fórum Económico Mundial divulgado hoje.

Na edição do ano passado do Global Risks Report, as guerras comerciais e a polarização política eram as principais preocupações destacadas, mas a crise mundial provocada pelo coronavírus aumentou a ansiedade com problemas como o desemprego e a saúde.

Pela primeira vez, o relatório, realizado pelo Fórum Económico Mundial em parceria com a Marsh & McLennan Companies e o Zurich Insurance Group, classifica os riscos de acordo com o momento em que os participantes do inquérito, cerca de 800 empresários, políticos, ativistas sociais e especialistas em várias áreas, consideram ser as principais ameaças para o mundo.