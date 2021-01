Taça da Liga

O Sporting de Braga disse hoje estar "profundamente indignado pela intenção do Sporting de ter um tratamento de exceção neste contexto pandémico" da covid-19, em relação à eventual utilização dos futebolistas Nuno Mendes e Sporar na Taça da Liga.

"O Sporting de Braga mostra-se profundamente indignado pela intenção do Sporting em ter um tratamento de exceção neste contexto pandémico, não só face ao protocolo vigente a nível da Liga profissional de futebol, como no que diz respeito à sociedade em geral. Iremos estar particularmente atentos à decisão soberana das autoridades locais de saúde, confiando que se mantenha o cumprimento escrupuloso das normas vigentes", pode ler-se num comunicado dos minhotos.

O Sporting de Braga lembra ter ficado "privado de vários jogadores devido a testes positivos" para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, e que, diante do Boavista e do Sporting, ambos fora, a sua defesa "foi totalmente dizimada pelo vírus, com Bruno Viana, Tormena e David Carmo a ficarem arredados das opções, aos quais se juntou ainda o [médio] André Castro".