Actualidade

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), em parceria com a editora Diário de Bordo, vão criar o primeiro observatório de 'startups' portuguesas para analisar o seu desempenho, com o objetivo de propor-lhes inovações ou parcerias que potenciem o seu sucesso, foi hoje anunciado.

A editora Diário de Bordo, especializada em tecnologia e segurança, convidou a ISEC para criar um observatório, que visa identificar os fatores de sucesso e insucesso das 'startups' em Portugal e propor-lhes soluções inovadoras, bem como prestar-lhes apoio na criação de parcerias com empresas nacionais e internacionais.

"Identificaremos os fatores de sucesso e insucesso de cada uma das 'startups' e, com o conhecimento que temos do tecido empresarial, iremos propor-lhes parcerias com as empresas nacionais e internacionais mais adequadas", refere o presidente do ISEC, Mário Velindro.