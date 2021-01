Covid-19

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria tem uma candidatura aprovada à Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde, no âmbito da pandemia de covid-19, mas não consegue contratar pessoas para apoiar lares.

À agência Lusa, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), Gonçalo Lopes, também presidente da Câmara de Leiria, justificou hoje a situação com a necessidade de um perfil de vocação para lidar com a população idosa, o receio da pandemia e a remuneração.

Gonçalo Lopes adiantou que àquela medida, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, para contratação de pessoas no âmbito do combate à pandemia, "têm recorrido instituições, autarquias, comunidades intermunicipais ou IPSS [instituições particulares de solidariedade social], de forma a conseguirem ter temporariamente recursos humanos para fazer face à falta destes, sobretudo na área social de apoio a idosos".