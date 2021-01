Covid-19

O provedor da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, classificou hoje de "calamidade" a situação do lar Maria Luísa, com 66 utentes infetados com o vírus SARS-CoV-2, sendo que três estão hospitalizados.

Estamos a viver uma situação de calamidade. É de facto dramático. Pedi ao presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira para reunir, de urgência, a comissão municipal de proteção civil para analisarmos esta situação", afirmou hoje à agência Lusa Rui Cruz.

Segundo o provedor, "alguns utentes apresentam sintomas ligeiros e outros estão assintomáticos".